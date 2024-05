दुबई से लौटने के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, केदारनाथ-बद्रीनाथ बाबा के करेंगे दर्शन; देखें वीडियो

Rajinikanth: सुपरस्टार रजनीकांत अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बीच हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हैं। एक्टर आज देहरादून पहुंच गए हैं और वह केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएंगे। रजनीकांत जो पहले भी ऐसी धार्मिक यात्रा पर जा चुके हैं, हाल ही में वह दुबई से छुट्टियां मना कर लौटे हैं। यूएई में रजनीकांत ने सबसे बड़े पवित्र हिंदू मंदिर के दर्शन किए थे। उन्होंने देहरादून मेट्रो पहुंच कर एएनआई से बात करते हुए कहा, "वह केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक अन्य मंदिर के रास्ते पर थे। जब वह देहरादून में एयरपोर्ट पर थे तो उन्हें सिंपल आउटफिट में देखा गया।"

उन्होंने कहा, ""हर साल मुझे नया अनुभव मिलता था, जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बार-बार जारी रखता था। मुझे विश्वास है कि इस बार भी नए अनुभव मिलेंगे।" उन्होंने साझा किया कि कैसे ये यात्राएँ उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

रजनीकांत ने यह भी बताया कि आध्यात्मिकता क्यों महत्वपूर्ण है। एक्टर ने कहा, "पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता की जरूरत है क्योंकि यह हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक होने का मतलब है शांति और स्थिरता का अनुभव करना, और मूल रूप से, इसमें ईश्वर में विश्वास करना शामिल है।"

मालूम हो कि हाल ही में, रजनीकांत ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए रजनीकांत के वीडियो और तस्वीरें BAPS हिंदू मंदिर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गईं।

रजनीकांत को UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया था। दिग्गज अभिनेता ने वीजा हासिल करने में उनके सहयोग के लिए अबू धाबी सरकार और अपने मित्र, लुलु समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमए यूसुफ अली का आभार व्यक्त किया। वायरल वीडियो में से एक में उन्होंने कहा, "अबू धाबी सरकार से प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीजा प्राप्त करके मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं..."

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Actor Rajnikanth says, "I am going to Badrinath and Kedarnath Dham..." pic.twitter.com/vCUitnCFyW