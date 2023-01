आगरा में फिल्म पठान का विरोध, हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर फेंकी स्याही, बिहार के भागलपुर में हंगामा

Highlights हिंदू महासभा के नेता संजय जाट ने कहा कि संगठन किसी कीमत पर ‘पठान’ फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे। दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ता कई सिनेमाघरों पर पहुंचे और वहां लगे फिल्म के पोस्टरों पर स्याही फेंकी और उन्हें फाड़ डाला।

आगराःआगरा में शाहरुख खान की नयी फिल्म ‘पठान’ का विरोध कर रहे दक्षिणपंथी संगठन हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आगरा में फिल्म के पोस्टरों पर स्याही फेंकी और उसे फाड़े। वहीं बिहार के भागलपुर में एक सिनेमाहॉल के बाहर पठान का विरोध करते हुए फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और उसे जला दिया। गौरलतब है कि पठान आज देशभर के थिएटरों में रिलीज हो रही है।

हिंदू महासभा के नेता संजय जाट ने कहा कि संगठन किसी कीमत पर ‘पठान’ फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे, वहीं बजरंग दल के प्रांत सहसंयोजक दिग्दिविजय नाथ तिवारी ने कहा कि वह आर उनके संगठन के कार्यकर्ता भी फिल्म का विरोध करते हैं।

#WATCH | Bihar: A poster of the film 'Pathaan' was torn and burnt outside a cinema hall in Bhagalpur (24.01) pic.twitter.com/aIgUdxOl6a