कौन थीं अभिनेत्री प्रिया मराठे?, 38 वर्ष में निधन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2025 18:49 IST2025-08-31T18:48:59+5:302025-08-31T18:49:40+5:30
Priya Marathe Passes Away: प्रिया करीब दो साल से अधिक समय से कैंसर से जूझ रही थीं और 38 वर्ष की आयु में मुंबई के मीरा रोड स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
Priya Marathe Passes Away: ‘पवित्र रिश्ता’ और ‘कसम से’ जैसे हिंदी और मराठी टेलीविजन धारावाहिकों से लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री प्रिया मराठे का रविवार को निधन हो गया। प्रिया लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। प्रिया करीब दो साल से अधिक समय से कैंसर से जूझ रही थीं और 38 वर्ष की आयु में मुंबई के मीरा रोड स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
प्रिया के चचेरे भाई सुबोध भावे ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, ‘‘ एक बेहतरीन अभिनेत्री, कुछ धारावाहिकों और फिल्मों में मेरी सह-कलाकार। लेकिन मेरे लिए, उनके साथ रिश्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रिया, मेरी चचेरी बहन। इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, काम के प्रति उनका विश्वास बहुत सराहनीय था।’’
प्रिया ने 2011 के मराठी शो 'चार दिवस सासुचे' से अपने करियर की शुरुआत करते हुए दो दशकों तक मनोरंजन उद्योग में काम किया। प्रिया आखिरी बार 2023 के नाटक 'तुजेच मि गीत गात आहे' में नजर आई थीं। उनकी शादी अभिनेता शांतनु मोघे से हुई थी।