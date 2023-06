आदिपुरुष के प्री रिलीज इवेंट से पहले प्रभास पहुंचे तिरुमाला मंदिर, पूजा-अर्चना कर टेका माथा

Highlights प्रभास ने मंगलवार को तिरुमाला मंदिर में माथा टेका आदिपुरुष 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म में राम के किरदार में प्रभास और सीता के किरदार में कृति सेनन हैं।

पॉपुलर स्टार प्रभास की आगामी फिल्म आदिपुरुष इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्साह है। फिल्म का पहला ट्रेलर जबसे रिलीज हुआ है फैन्स प्रभास और कृति को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस बीच, साउथ सुपरस्टार प्रभास तिरुमाला मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। प्रभास मंगलवार तड़के भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। एक्टर ने मंदिर जाने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कि जिसे फैन्स का खूब सारा प्यार मिल रहा है।

तिरुमाला मंदिर दर्शन करने पहुंचे एक्टर के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी उनके साथ है। प्रभास और उनकी टीम ने भगवान का आशीर्वाद लिया और फैन्स का अभिवादन भी किया।

Our #Prabhas took part in Suprabhatha Seva Of Sri Venkateswara Swamy at Tirumala early this morning, ahead of #AdipurushPreReleaseEvent.#Adipurushpic.twitter.com/RE82DomNOr