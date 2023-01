Pathaan Public Review: किसी ने बताया ब्लॉकबस्टर तो किसी ने दिए साढ़े चार स्टार, सलमान की एंट्री और शाहरुख के ऐक्शन ने चौंकाया

Highlights पठान किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है। पठान को दुनिया भर में 7700 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है

Pathaan Review: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत पठान आज देश और दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे दी। फिल्म को लेकर पहले से ही बज बना हुआ था। क्योंकि शाहरुख 4 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद बड़े पर्दे पर ऐक्शन फिल्म लेकर लौटे हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद जरूर हुआ लेकिन ताजा समीक्षाओं के मुताबिक पठान ब्लॉकबस्टर साबित होने जा रही है।

मशहूर फिल्म समीक्षक और सिनेमा व्यापार को नजदीक से देखने वाले तरण आदर्श ने पठान को ब्लॉकबस्टर बताते हुए इसे साढ़े चार स्टार दिए हैं। तरण ने बताया कि शैली, पैमाने, गीत, आत्मा, सार और आश्चर्य … और सबसे महत्वपूर्ण बात, शाहरुख जो एक प्रतिशोध के साथ वापस आ गये हैं … यह 2023 का पहला ब्लॉकबस्टर होगा।

तरण के अलावा और कई फिल्म समीक्षकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को देख चुके लोगों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हालांकि कुछ हैं जिन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आई।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पठान में सलमान खान की एंट्री पर हैरानी जताई है। इसका कइयों ने क्लिप भी साझा किया है जिसमें सलमान की 'टाइगर' की तरह एंट्री दिखाई गई है। वहीं शाहरुख और जॉन के ऐक्शन की लोगों ने जमकर तारीफ की है। लोगों के मुताबिक काफी दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो लोगों को कुर्सी से चिपके रहने को मजबूर करती है।

#PathaanReview - I'm just speechless!! Tiger's Dhamakedaar ENTRY and the theaters turned into a stadium within seconds. I really liked #Tiger's BGM, #ShahRukhKhan Action

& #DeepikaPadukone's acting in #Pathaan. 🔥#SalmanKhan in Pathaan seems like a cherry on top.

#PathaanReview



Rating: ⭐⭐⭐⭐✨



Shah Rukh Khan delivers a career-best performance in the high-octane action film #Pathaan. Filled with style, swag, and non-stop entertainment, it's a BONAFIDE BLOCKBUSTER that will leave you on the edge of your seat.

#PathaanReview#Pathaan is HIGH VOLTAGE ACTION DRAMA with convincing story, Storytelling is brilliant as we want from Sid Anand #ShahRukhKhan performance is outstanding #JohnAbraham and #deepikapadukone are also fine, Too many surprise and twist.

Rating - ⭐⭐⭐⭐✨(4.5/5)

गौरतलब है कि यश राज फिल्म्स की स्पाई एक्शन थ्रिलर पठान किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है।YRF ने इसे एक बड़ी रिलीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। सैकनिल्क के मुताबिक पठान 100+ देशों में और दुनिया भर में 7700 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है जिसमें विदेशों में 2500 स्क्रीन शामिल हैं।

