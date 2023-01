Pathaan Box Office Collection Day 4: पठान ने KGF2, बाहुबली 2 को पछाड़ा, सबसे तेज 200 करोड़ कमाने वाली बनी फिल्म, दुनियाभर में 400 करोड़ का किया कलेक्शन

Highlights रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने चौथे दिन करीब 52 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही पठान तेजी से 200 करोड़ में शामिल होने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। दुनियाभर में इसने 400 करोड़ की कमाई कर ली है।

Pathaan Box Office Collection Day 4: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म पठान ने रिलीज के चौथे दिन भी शानदार कमाई की। रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने चौथे दिन करीब 52 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही पठान तेजी से 200 करोड़ में शामिल होने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। वहीं दुनियाभर में इसने 400 करोड़ की कमाई कर ली है।

इस कमाई के बुते यह फिल्म केजीएफ 2 और बाहुबली 2 से काफी आगे निकल गई। क्योंकि पठान ने 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए महज 4 दिन का वक्त लिया जबकि यश की केजीएफ 2 ने 5 दिन तो प्रभास की बाहुबली ने 6 दिनों में ऐसा कर पाईं।

बताते चलें कि पठान ने दुनियाभर में तीन दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इसने भारत में तीसरे दिन 201 करोड़ तो विदेशों में 112 करोड़ कमाए। पूरी दुनिया में इसका कलेक्शन तीसरे दिन 313 करोड़ पहुंच गया।

‘PATHAAN’ OVERTAKES ‘KGF2’, ‘BAAHUBALI 2’… FASTEST TO ENTER ₹ 200 CR CLUB...

⭐️ #Pathaan: Day 4 [Sat]

⭐ #KGF2#Hindi: Day 5

⭐ #Baahubali2#Hindi: Day 6#India biz.#Pathaan is truly rewriting record books. pic.twitter.com/w5y07xKRnI