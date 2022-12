Mrs World 2022 Sargam Koushal: 21 साल बाद खिताब, जम्मू-कश्मीर की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज, देखें वीडियो

Highlights लंबा इंतजार खत्म हो गया है, 21 साल बाद हमारे पास खिताब वापस आ गया है। मिसेज इंडिया पेजेंट ने रविवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर विजेता की घोषणा की। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता के असत्यापित पेज पर एक बधाई संदेश साझा किया।

Mrs World 2022 Sargam Koushal: सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, जो 63 देशों की प्रतियोगियों के बीच विजेता बनी हैं। यह खिताब 21 साल बाद भारत लौटा है। अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 शायलिन फोर्ड ने शनिवार शाम वेस्टगेट लास वेगास रिजॉर्ट एंड कसीनो में आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई की कौशल को ताज पहनाया।

मिसेज पोलिनेशिया को ‘फर्स्ट रनर-अप (प्रथम उपविजेता)’ और उसके बाद मिसेज कनाडा को ‘सेकेंड रनर-अप (दूसरी उपविजेता)’ घोषित किया गया। मिसेज इंडिया पेजेंट ने रविवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर विजेता की घोषणा की। पोस्ट में कहा गया, ‘‘लंबा इंतजार खत्म हो गया है, 21 साल बाद हमारे पास खिताब वापस आ गया है।’’

कार्यक्रम के बाद एक वीडियो में जम्मू-कश्मीर की रहने वालीं मिसेज वर्ल्ड ने कहा, ‘‘हमें 21-22 साल बाद ताज वापस मिला है। मैं बहुत उत्साहित हूं। लव यू इंडिया, लव यू वर्ल्ड।’’ वर्ष 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वालीं अदाकारा-मॉडल अदिति गोवित्रिकर ने भी मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता के असत्यापित पेज पर एक बधाई संदेश साझा किया।

Proude moments For Jammuties "Congratulations " Sargam Kaushal from Jammu crowned Mrs. World 2022 in a glittering ceremony held at Las Vegas #mrsworld2022 #SargamKoushal #Jammu @ANI pic.twitter.com/cf8rprsRtO

सरगम कौशल को टैग करते हुए गोवित्रिकर ने लिखा, ‘‘बहुत खुश हूं...सफर का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक बधाई कौशल। ताज 21 साल बाद वापस आया है।’’ अंतिम दौर के लिए, कौशल ने भावना राव द्वारा डिजाइन किया गया एक गुलाबी स्लिट चमकदार गाउन पहना था और प्रतियोगिता विशेषज्ञ और मॉडल एलेसिया राउत ने उनका मार्गदर्शन किया था। मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिलाओं के लिए पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसे 1984 में शुरू किया गया था।

Proud moment for Jammu and Kashmir :



India’s contestant Sargam Koushal from #Jammu has been crowned as Mrs World pageant in a gala event that took place in #LasVegas, United Stated.



“BIG WIN for #INDIA, after 21 years, INDIA wins #MrsWorldpageant!” pic.twitter.com/xvZ0DGrPm2