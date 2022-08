फिल्म इमरजेंसी से सामने आया महिमा चौधरी का फर्स्ट लुक, एक्ट्रेस पुपुल जयकर के किरदार में आएंगी नजर

Highlights फिल्म 'इमरजेंसी' में जहां अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण की भूमिका में दिखेंगे तो वहीं श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में दिखाई देंगे। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'इमरजेंसी' से महिमा चौधरी का फर्स्ट लुक ट्वीट किया है। महिमा चौधरी फिल्म में पुपुल जयकर के किरदार में नजर आएंगी।

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म से कंगना का लुक सामने आ चुके है, जबकि अन्य किरदारों के लुक एक-एक करके सामने आ रहे हैं, इस बार 'इमरजेंसी' से एक्ट्रेस महिमा चौधरी का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है।

MAHIMA CHAUDHRY AS PUPUL JAYAKAR IN 'EMERGENCY'... #MahimaChaudhry to essay the part of #PupulJayakar in #Emergency... Stars #KanganaRanaut [as #IndiraGandhi], #AnupamKher [as #JayaprakashNarayan] and #ShreyasTalpade [as #AtalBihariVajpayee]... Directed by #KanganaRanaut. pic.twitter.com/GJjJnhqZjG