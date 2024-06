मुंबई मॉब अटैक के बाद कंगना रनौत ने रवीना टंडन का किया समर्थन, कहा- 'उन्हें लिंच कर दिया जाता'

Highlights कंगना ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रवीना के समर्थन में एक नोट शेयर किया उन्होंने लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वह बेहद चिंताजनक है आगे उन्होंने कहा, अगर विरोधी समूह में 5-6 और लोग होते तो उन्हें पीट-पीटकर मार दिया जाता

मुंबई: अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत मुंबई में भीड़ द्वारा रवीना टंडन पर हमला किए जाने और उनके खिलाफ झूठी शिकायत का वीडियो वायरल होने के बाद अभिनेत्री के समर्थन में सामने आईं। घटना की निंदा करते हुए कंगना ने कहा कि हमले में शामिल लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। कंगना ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रवीना के समर्थन में एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वह बेहद चिंताजनक है। अगर विरोधी समूह में 5-6 और लोग होते तो उन्हें पीट-पीटकर मार दिया जाता।"

उन्होंने आगे कहा, "हम इस तरह के सड़क पर भड़के गुस्से की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। उन्हें इस तरह के हिंसक और जहरीले व्यवहार से बचना नहीं चाहिए।"

शनिवार की देर रात रवीना और उनके ड्राइवर पर बांद्रा स्थित उनके घर के बाहर भीड़ ने हमला कर दिया। तीन महिलाओं ने अभिनेत्री पर उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने कहा कि रवीना और उनके ड्राइवर के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और दावों के विपरीत, घटना के समय अभिनेत्री नशे में नहीं थी।

Allegations of Assault by #RaveenaTandon & her driver on elderly Woman Incident near Rizvi law college, family Claims that @TandonRaveena was under influence of Alcohol, women have got head injuries, Family is at Khar Police station @MumbaiPolice@CPMumbaiPolice@mieknathshindepic.twitter.com/eZ0YQxvW3g