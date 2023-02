'इमरजेंसी' के साथ अमिताभ बच्चन की 'गणपत' के टकराव पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- इतनी दुर्बुद्धि, क्या खाते हो यार...

Highlights कंगना रनौत ने इमरजेंसी की घोषणा साल 2021 में की थी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होनी थी लेकिन गणपत के साथ क्लैश के बाद इसकी रिलीज तारीख बदली जाएगी। कंगना ने कहा, 'अब इमरजेंसी की रिलीज डेट मैं ट्रेलर के साथ ही एक महीने पहले ही अनाउंस कर दूंगी।

मुंबईः कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के अमिताभ बच्चन अभिनीत गणपत से क्लैश होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा है कि जब अक्टूबर का पूरा कैलेंंडर फ्री है, तो गणपत के रिलीज के लिए 20 तारीख को क्यों चुना? गौरतलब बात है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी भी 20 अक्टूबर को रिलीज होनी है।

कंगना ने गणपत के साथ क्लैश के बाद इमरजेंसी की रिलीज तारीख बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह अब अपनी फिल्म की रिलीज की तारीख में बदलाव करेंगी और ट्रेलर रिलीज के समय ही इसकी अनाउंसमेंट भी करेंगी। कंगना ने इस सिलसिलेवार ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की।

When I was looking for a date for Emergency release I saw this year movie calendar is pretty much free, probably because of setbacks Hindi industry is having, based on my post production timelines I zeroed down on 20th October, with in a week T series owner Bhushan Kumar (cont)