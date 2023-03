कंगना का आरोप- करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड छोड़ने के लिए मजबूर किया

Highlights बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाली बात कही कहा- करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया कहा- करण ने प्रियंका चोपड़ा को परेशान किया जिसके कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा

नई दिल्ली: अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब एक और चौंकाने वाली बात कही है। कंगना ने कहा है कि निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया। कंगना ने ये भी कहा कि शाहरुख खान से दोस्ता के बाद प्रियंका चोपड़ा का पतन शुरू हूआ।

कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके कहा कि करण जौहर ने शाहरुख खान के साथ अपनी "दोस्ती" के कारण प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से "प्रतिबंधित" कर दिया था। कंगना ने दावा किया कि करण ने प्रियंका चोपड़ा को "परेशान" किया जिसके कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा।

This is what ⁦@priyankachopra⁩ has to say about bollywood, people ganged up on her, bullied her and chased her out of film industry” a self made woman was made to leave India. Everyone knows Karan Johar had banned her (1/2) https://t.co/PwrIm0nni5