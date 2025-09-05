जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज ने आमिर खान को समझाया निज धर्म, राष्ट्रधर्म और सनातन का मर्म!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2025 19:58 IST2025-09-05T19:57:38+5:302025-09-05T19:58:21+5:30

आमिर ख़ान से मिलकर गीता की पुस्तक भेंट की और उनसे अपेक्षा भी की कि वे अपनी फ़िल्मों के माध्यम से धर्म की सही छवि प्रस्तुत करें।

आमिर ख़ान को गीता पुस्तक भेंट कर जगद्गुरु ने पीएम मोदी का 20247 में भारत को विकसित बनाने का संदेश भी दिया। आमिर ने जगद्गुर की सभी बातें ध्यान से सुनी और कहा राष्ट्र धर्म की गुरुदेव की व्याख्या से वे बहुत प्रभावित हैं। जगद्गुरु ,  आमिर ख़ान के बुलावे पर मुंबई स्थित उनके आवास पर गए थे। जहाँ रात्रिभोज के दौरान दोनों की मुलाक़ात हुई। यह मुलाक़ात क़रीब छ घंटे तक चली। जगद्गुरु सतीशाचार्य महर्षि महेश योगी परंपरा के वाहक संत के रूप में जाने जाते हैं।

जगद्गुरु के रूप में वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धर्म और सनातन का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। जगद्गुरु का कहना है कि फ़िल्म स्टार्स की बात भी काफ़ी प्रभावी होती है इसलिए उन्होंने आमिर ख़ान से मिलकर उन्हें गीता की पुस्तक भेंट की और उनसे अपेक्षा भी की कि वे अपनी फ़िल्मों के माध्यम से धर्म की सही छवि प्रस्तुत करें ।

