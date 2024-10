अगर सलमान लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो..., मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज

Mumbai: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जान का दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की तहकीकात कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के वॉट्सऐप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांगे गए। मैसेज में चेतावनी दी गई कि अगर सलमान ने पैसे नहीं दिए तो उनका हाल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। हालांकि, बाद में पुलिस ने इस मैसेज को 'शरारत' करार दिया।

A threatening message has been received on the WhatsApp number of Mumbai Traffic Police, in which Rs 5 crore has been demanded from actor Salman Khan. The sender claimed, "Don't take it lightly, if Salman Khan wants to stay alive and wants to end the enmity with Lawrence Bishnoi,…