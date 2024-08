Haniya Aslam Passed Away: 39 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, आस वही दिल में लिये, इस आरज़ू में हम जियें, तेरा हाथ थाम के, लो हम भी चल दिये... हानिया असलम का इंतकाल

Highlights Haniya Aslam Passed Away: हानिया असलम की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। Haniya Aslam Passed Away: संगीत को हमेशा याद किया जाएगा। Haniya Aslam Passed Away: प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर निधन पर दुख जताया।

Haniya Aslam Passed Away: पाकिस्तान की मशहूर गायिका हानिया असलम का इंतकाल (निधन) हो गया है। उनकी रिश्ते की बहन और संगीतकार जे़ब बंगश ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। असलम को ‘कोक स्टूडियो’ के ‘लैली जान’, ‘बीबी सनम’, ‘पैमोना’ और ‘चुप’ जैसे गानों के लिए जाना जाता है। बंगश ने ‘इंस्टाग्राम’ पर हानिया की तस्वीरें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पुष्टि की कि रविवार को उनका इंतकाल हुआ। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, असलम की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। वह करीब 40 साल की थीं।

गायिका के प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने टिप्पणी की, “क्या!? यह तो बहुत दुखद है।” दूसरे व्यक्ति ने कहा, “मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ!” भारतीय संगीत कलाकार अनिरुद्ध वर्मा ने लिखा, ”मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी रुह को सुकून मिले। उनके संगीत को हमेशा याद किया जाएगा।”

रूप मैगन और कुर्रम हुसैन की भारतीय-पाकिस्तानी जोड़ी ने असलम की तस्वीर के साथ एक स्टोरी साझा की, जिसके शीर्षक में लिखा था, “आज, हमारी संगीत बिरादरी ने एक जबर्दस्त कलाकार और आत्मा को खो दिया। हानिया, आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा।”

पाकिस्तानी क्रिकेटर सैयदा नैन फातिमा आबिदी ने लिखा, “आस वही दिल में लिये, इस आरज़ू में हम जियें, तेरा हाथ थाम के, लो हम भी चल दिये...आपकी रूह को सुकून मिले।” असलम पाकिस्तानी संगीत जगत में लोकप्रिय गायिकाओं में से एक थीं। उन्होंने 2007 में बंगश के साथ मिलकर “ज़ेब-हानिया” बैंड बनाकर अपना करियर शुरू किया था।

