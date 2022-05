'धाकड़' टीम के साथ विश्वनाथ मंदिर पहुंची कंगना रनौत ने ज्ञानवापी मामले में दिया बड़ा बयान- काशी के कण-कण में शिव, उन्हें...

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2022 09:58 AM

वहीं दर्शन करने के बाद मीडिया ने कंगना से ज्ञानवापी विवाद पर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि बाबा को किसी संरचना की जरूरत नहीं है। अभिनेत्री ने कहा, जैसे मथुरा के कण में कृष्ण हैं, जैसे अयोध्या के कण में राम है वैसे ही काशी के कण-कण में महादेव हैं।

'धाकड़' टीम के साथ विश्वनाथ मंदिर पहुंची कंगना रनौत ने ज्ञानवापी मामले में दिया बड़ा बयान- काशी के कण-कण में शिव, उन्हें...