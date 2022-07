...तो पत्नी की वजह से गौरव तनेजा को देखने पड़े ये दिन! जन्मदिन पर गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट में कही ये बात

Highlights गौरव यूट्यूब पर Flying Beast के नाम से मशहूर हैं यूपी के कानपुर में पैदा हुए गौरव दिल्ली में रहते हैं गौरव की पत्नी राठी भी एक विमान पायलट हैं

नोएडाः इन दिनों यूट्यूबर गौरव तनेजा सुर्खियों में हैं। 9 जुलाई को अपने जन्मदिन पर नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा करने और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्हें जमानत मिल गई।

गौरव तनेजा की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रितु राठी को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल मेट्रो में तनेजा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने की योजना उनकी पत्नी रितु ने ही बनाई थी। इस बात को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करने लगे थे। अब खुद गौरव ने पत्नी द्वारा 'बर्थडे सरप्राइज प्लानिंग' को लेकर ट्वीट किया है।

गौरव तनेजा ने अपनी बात रखने के लिए सलमान खान की फिल्म दबंग में सोनाक्षी सिन्हा के फेमस संवाद का सहारा लिया है। गौरव ने लिखा- 'थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, बीवी की सरप्राइज प्लानिंग से लगता है।'

दरअसल गौरव कीृ पत्नी रितु राठी ने सोचा कि, वह अपने पति का खास अंदाज में बर्थडे मनाएं। इसलिए उन्होंने गौरव के लिए नोएडा मेट्रो में बर्थडे सेलिब्रेशन का सरप्राइज रखा, जिसमें उनके फैंस भी शामिल हुए थे। हालांकि, इसकी वजह से यूट्यूबर को पुलिस कस्टडी का भी सामना करना पड़ा।

Ritu Rathee Taneja (wife) posted this hours before their planned birthday celebration at the Noida Metro Station.



there is news that his wife, Ritu threw a ‘surprise’ party by booking a Metro Coach on Noida Sector 51 Metro Station.#FlyingBeast#GauravTanejapic.twitter.com/p7yZdKLKix