रणवीर सिंह को न्यूड तस्वीरें क्लिक कराना पड़ा महंगा, मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR

Highlights रणवीर सिंह ने हाल ही में पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था। उनकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। रणवीर के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी न्यूड तस्वीरों को लेकर इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। इसी क्रम में मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए रणवीर के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री, आदि) 293, 509 और आईटी अधिनियम की धाराएं लागू की गई हैं।

रणवीर ने पेपर मैगजीन के लिए एक फोटोशूट के लिए न्यूड पोज दिए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। अभिनेता ने ज्यादातर तस्वीरों में कुछ भी नहीं पहने हुए। जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स और दोस्तों ने न्यूड फोटोशूट के लिए रणवीर की सराहना की है, वहीं उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया जा रहा है।

रणवीर सिंह ने हाल ही में पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से उनकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बता दें कि ये वहीं मैगजीन जिसने 2014 में किम कार्दशियन शैंपेन फोटोशूट को लेकर चर्चा में आई थी। वहीं, रणवीर की तस्वीरों की बात करें तो वो टर्किश रग के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग पोज दिए, जो बर्ट रेनॉल्ड्स के न्यूड कवर में समान कवर शूट से प्रेरित थे।

#UPDATE | Taking cognisance of a complaint filed against him at Mumbai's Chembur PS, FIR filed against actor Ranveer Singh for posting nude pictures on his Instagram account.



IPC Sections 292 (Sale, etc of obscene books, etc) 293, 509 and sections of IT Act invoked.



(File pic) pic.twitter.com/lLFggvl7s1