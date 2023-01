'फिल्म चलेगा हॉल जलेगा'... बिहार में 'पठान' फिल्म को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन, सिनेमाघर के बाहर जलाएं गए पोस्टर

Highlights बिहार के भागलपुर में देर रात पठान फिल्म को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। सिनेमाघर के बाहर जलाए गए पोस्टर और लगाए गए नारे। सिनेमाघर के मैनेजर ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।

पटना: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को लेकर देश के अलग-अलग शहरों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई हिस्सों में फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के भागलपुर में देर रात दीपप्रभा सिनेमाघर के बाहर फिल्म के विरोध में कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि घटना देर रात मंगलवार की है।

फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले ही बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दीपप्रभा सिनेमाघर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शाहरुख की फिल्म के पोस्टर फाड़े और 'फिल्म चलेगा हॉल जलेगा' का नारे लगाए गए।

गौरतलब है कि मंगलवार देर रात बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सिनेमाघर के बाहर लगे शाहरुख और दीपिका के फिल्म से संबंधित पोस्टरों को फाड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिनेमाघर में भी तोड़फोड़ की गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। फिल्म चलेगी तो हॉल जलेगा। उनका कहना है कि हिंदुत्व से से समझौता नहीं किया जा सकता है सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले किसी भी तत्व को भागलपुर समेत पूरे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

#WATCH | Bihar: A poster of the film 'Pathaan' was torn and burnt outside a cinema hall in Bhagalpur (24.01) pic.twitter.com/aIgUdxOl6a