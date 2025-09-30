फिर चर्चा में फिल्म "आज के शोले", निर्देशक एजाज अहमद और फैय्याज अली खान के बीच छिड़ा लुक्स विवाद

Highlights चाह रहे हैं कि हर क्रिएटिव पहलू पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। सोशल मीडिया एक्टिविटी ने इस मामले को विवादित बना दिया है।

मुंबईःफिल्म "आज के शोले" के लीड हीरो फैय्याज अली खान के लुक्स को लेकर निर्देशक एजाज अहमद और फैय्याज के बीच तकरार सामने आई है। बॉलीवुड के मशहूर विलेन अली खान के बेटे फैय्याज ने इंस्टाग्राम पर अपने लुक्स को लेकर खुलकर अपनी बात कही, जिससे निर्देशक एजाज अहमद गंभीर नाराज हो गए। एजाज ने सीधे तौर पर फैय्याज को डांट लगाते हुए चेतावनी दी कि फिल्म की अंडर प्रोडक्शन क्रिएटिव जानकारियों को जल्दी सार्वजनिक करना ठीक नहीं। यह विवाद इस बात की गवाह है कि एजाज अहमद अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर कितने पुख्ता फैसलों में बंधे हैं।

चाह रहे हैं कि हर क्रिएटिव पहलू पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। इसके बावजूद, फैय्याज अली खान की सोशल मीडिया एक्टिविटी ने इस मामले को विवादित बना दिया है। फिल्म में अभी तक दूसरे लीड और फैय्याज के अपोजिट किसी एक्ट्रेस के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि ये टीवी या रियलिटी शोज की फेमस हस्तियां हो सकती हैं, जो फिल्म की सफलता पर बड़ा असर डाल सकती हैं।

"आज के शोले" एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें नई पीढ़ी के लिए मस्ती, हंसी-ठिठोली और धूमधाम भरे म्यूजिक का वादा किया गया है। फिल्म की शूटिंग दिवाली के आसपास शुरू होगी। यह विवाद एजाज अहमद के लिए चिंता का विषय साबित हो सकता है क्योंकि इससे उनकी सटीक योजना और फिल्म की पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी पर असर पड़ सकता है।

एजाज अहमद इससे पहले नोटबंदी पर आधारित 'लाइफ की ऐसी की तैसी' जैसी फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद फिल्म की रिलीज़ और मार्केटिंग पर कितना भारी पड़ता है और एजाज फैय्याज के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं।

Web Title: film Aaj Ke Sholay back news looks controversy erupts director Ejaz Ahmed and Fayyaz Ali Khan