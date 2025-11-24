Dharmendra Dies: ‘भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत’: पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य राजनीतिक नेताओं ने बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ के निधन पर शोक जताया

PM मोदी ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, “धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जिन्होंने अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाई।”

मुंबई: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जाने-माने एक्टर के निधन पर दुख जताया।

प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ के निधन को भारतीय सिनेमा में “एक युग का अंत” बताया। PM मोदी ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, “धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जिन्होंने अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाई।”

उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल किए, उससे अनगिनत लोगों के दिलों में जगह बनी। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और अपनेपन के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति।”

इस महीने की शुरुआत में, धर्मेंद्र को एक हफ़्ते के इलाज के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वह अपने घर पर ऑब्ज़र्वेशन में थे। बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ के निधन की जानकारी शेयर की और धर्मेंद्र के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा। पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने इस जाने-माने एक्टर के निधन पर दुख जताया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्गज एक्टर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धर्मेंद्र को “ऐसे खास एक्टर कहा जिन्होंने अपने हर किरदार में जान डाल दी”। शाह ने अपने X पोस्ट में कहा, “धर्मेंद्र जी का जाना, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छह दशकों तक हर नागरिक के दिलों को छुआ, भारतीय फिल्म जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक साधारण परिवार से आने के बाद, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट पहचान बनाई।”

कांग्रेस MP राहुल गांधी ने भी बॉलीवुड स्टार के निधन पर दुख जताया। गांधी ने कहा, “महान एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन की खबर बहुत दुख देने वाली है और भारतीय कला जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लगभग सात दशकों में सिनेमा में उनके बेमिसाल योगदान को हमेशा सम्मान और प्यार से याद किया जाएगा।”

अपने 65 साल के करियर में धर्मेंद्र ने सत्यकाम से लेकर शोले तक 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। एक्टर 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाते।

