दृश्यम 2 की वीकेंड में रिकॉर्डतोड़ कमाई, तीन दिनों में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा, जानिए रविवार की कमाई

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अभिनीत 'दृश्यम 2' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहरत प्रदर्शन कर रही है। फिल्म साल की सबसे बड़ी ओपनिंग बनी है। फिल्म ने पहले दिन कार्तिक आर्यन की भूल भुलायै 2 को पीछे छोड़ते हुए 15.38 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं दूसरे दिन और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया है।

फिल्म ने दूसरे दिन (शनिवार) 21.59 करोड़ की कमाई की। जबकि रविवार यानी तीसरे दिन दृश्यम 2 ने 27.17 करोड़ का कलेक्शन किया है। तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने तीन दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 64.14 करोड़ कमा ली है। इसके साथ ही दृश्यम2 ने 2022 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड किया है।

