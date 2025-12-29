'दृश्यम 3' के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने पर कहा: 'उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, वह दूसरी दुनिया में हैं'

मुंबई: 'दृश्यम 3' से अक्षय खन्ना के बाहर होने की चल रही अटकलों के बीच, प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक के इस मुद्दे पर बात करने के कुछ दिनों बाद, डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने आखिरकार इस विवाद पर बात की। बात साफ करते हुए, अभिषेक ने कन्फर्म किया कि फिल्म एक नई स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ेगी और एक्टर जयदीप अहलावत के प्रोजेक्ट में शामिल होने की खबरों पर भी सफाई दी।

बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक ने साफ किया, "नहीं, जयदीप अक्षय को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मैं एक नया किरदार लिख रहा हूं।" उन्होंने यह भी बताया कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लीड एक्टर अजय देवगन ने इन डेवलपमेंट्स पर कैसे रिएक्ट किया। उन्होंने यह पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया। वैसे भी, यह ज़्यादातर मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन के बारे में है। इसलिए, मैं इस बात को बताना नहीं चाहूंगा कि हमने इसे कैसे हैंडल किया।"

अक्षय के फिल्म छोड़ने के बारे में डिटेल में बात करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि यह फैसला प्री-प्रोडक्शन के एक अहम स्टेज पर लिया गया। अभिषेक ने कहा, “यह सब नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हुआ। फिल्म फ्लोर पर जाने से पांच दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी। लुक फाइनल हो गया था, कॉस्ट्यूम बन रहे थे, नरेशन हो चुका था और उन्हें कहानी भी पसंद आई थी।”

अभिषेक ने आगे बताया कि असहमति का पहला पॉइंट फिल्म में अक्षय के लुक को लेकर था। उन्होंने बताया, “मेरी फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। मैं उन्हें दोपहर में कोर्टरूम में और शाम को बालों के साथ वापस नहीं दिखा सकता था। यह कैसे मुमकिन है? यही बात मैंने उन्हें समझाई और मनाया। कुछ दिनों बाद, यह बात फिर से उठी और तभी हमने कहा कि हम इसे सुलझा लेंगे।”

अक्षय के फैसले की टाइमलाइन पर अभिषेक ने कहा, "कुमार मंगत ने पहले हमें बताया था कि अक्षय ने 'धुरंधर' की रिलीज़ से एक दिन पहले फिल्म छोड़ दी थी, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि यह पैसों की वजह से नहीं था।"

उन रिपोर्ट्स पर बात करते हुए जिनमें कहा गया था कि अक्षय ने 'दृश्यम 3' के लिए 21 करोड़ रुपये मांगे थे, अभिषेक ने जवाब दिया, “वह खुद ही ये अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उस रकम के बारे में बात नहीं करना चाहता जो हमने आखिर में तय की थी। हां, पैसों की बात पर फिर से चर्चा हुई थी, लेकिन हमने किसी तरह इसे सुलझा लिया और एक ऐसी रकम पर पहुंचे जिस पर दोनों सहमत थे। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उसके बाद यह सारा ड्रामा शुरू हुआ।”

फिल्ममेकर ने यह भी इशारा किया कि अक्षय के फैसले में बाहरी लोगों का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बस उनके आस-पास के लोग उन्हें यह कहने लगे कि वह सुपरस्टार बन जाएंगे और अब उन्हें कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सिर्फ उनके बारे में हो। तो, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और कहूंगा - अब एक सोलो फिल्म करने की कोशिश करो।”

जब पूछा गया कि क्या उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और कोशिशें कीं, तो अभिषेक ने जवाब दिया, "जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या कहना है। यह बहुत बेवकूफी वाली बात है क्योंकि हम एक-दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैंने (मामला सुलझाने की कोशिश करना) बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी इस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वह किसी और ही दुनिया में है।"

इस झटके के बावजूद, उम्मीद है कि 'दृश्यम 3' अजय देवगन को लीड रोल में लेकर आगे बढ़ेगी, जबकि जयदीप का रोल रिप्लेसमेंट के बजाय एक नए किरदार के तौर पर पेश किया जाएगा।

Web Title: Drishyam 3 Director Abhishek Pathak Reacts To Akshaye Khanna's Exit: 'No Point Talking To Him, He's On Other Planet'