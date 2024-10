दिल्ली कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने लहराया तिरंगा, दिखाया देशप्रेम; बोले- 'ये मेरा देश, मेरा घर है'

Diljit Dosanjh:पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इस समय दिल्ली में कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसमें लाखों फैन्स की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गायक दिलजीत दोसांझ ने अपनी आवाज से समा बांधा वहीं, इस दौरान उनका देशप्रेम देखने को मिला। कॉन्सर्ट से जुड़े कई वीडियो और फोटोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है।

पंजाबी गायक ने 26 अक्टूबर को दिल्ली में अपने दिल-लुमिनाती टूर के भारत चरण की शुरुआत की। दिलजीत ने पूरी तरह से काले रंग की पोशाक में अपने हिट गाने गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। अपने शुरुआती गाने के बाद, उन्होंने भारत लौटने के लिए रुककर राष्ट्रीय ध्वज लहराया, जिस पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियाँ बजाईं। इसके बाद उन्होंने कहा, “ये मेरा देश, मेरा घर है!”

