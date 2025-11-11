नहीं रहे शोले अभिनेता धर्मेंद्र, 89 वर्ष की आयु में निधन

Highlights Dharmendra Death Live Updates: कई दिनों से अस्पताल में भर्ती जानेमाने अभिनेता धर्मेंद्र की हालत गंभीर बनी थी। Dharmendra Death Live Updates: केवल बॉलीवुड के नायक की छवि को नया रूप दिया। Dharmendra Death Live Updates:शोले में हृष्ट-पुष्ट लेकिन कोमल हृदय वाले वीरू की।

मुंबईः दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी टीम ने पुष्टि की है। पिछले हफ़्ते उन्हें नियमित जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्य उनसे मिलने आए थे। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान भी दिग्गज अभिनेता का हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने गए थे। 'बॉलीवुड के ही-मैन' के रूप में मशहूर धर्मेंद्र को शोले, फूल और पत्थर और चुपके चुपके जैसी क्लासिक फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता था।

Defence Minister Rajnath Singh condoles the demise of veteran actor and former MP Dharmendra. pic.twitter.com/bFZIq3PdHP — ANI (@ANI) November 11, 2025

कई दिनों से अस्पताल में भर्ती जानेमाने अभिनेता धर्मेंद्र की हालत गंभीर बनी थी। बॉलीवुड के "ही-मैन" के नाम से मशहूर इस दिग्गज अभिनेता को कई दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में निगरानी में रखा गया था। 8 दिसंबर, 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे धर्मेंद्र उर्फ कृष्ण देओल ने हिंदी फिल्म नायक के हर पहलू को अपनाया।

रोमांटिक और काव्यात्मक से लेकर विद्रोही और कठोर तक। छह दशकों से ज़्यादा के करियर और 300 फिल्मों में उन्होंने न केवल बॉलीवुड के नायक की छवि को नया रूप दिया, बल्कि हास्य और भावनात्मक नाटक की कला में भी समान रूप से महारत हासिल की। सत्यकाम में आदर्शवादी सत्यप्रिय की भूमिका हो, चुपके-चुपके में प्रोफेसर की, या शोले में हृष्ट-पुष्ट लेकिन कोमल हृदय वाले वीरू की।

आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति की बराबरी बहुत कम सितारे कर पाए। दिल भी तेरा हम भी तेरे (1960) से अपने करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र को सुपरस्टार का दर्जा फूल और पत्थर (1966) से मिला। फिल्म के प्रसिद्ध "शर्टलेस" दृश्य में उनकी बेरुखी ने उन्हें रातोंरात देश के दिलों की धड़कन बना दिया और "ही-मैन" की उपाधि जीवन भर उनके साथ रही।

जाने-माने अभिनेता की सबसे हालिया फिल्म “तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया” थी, जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर-कृति सेनन के साथ काम किया था। वह अगली बार फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन की फिल्म “इक्कीस” में दिखाई देंगे। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है।

दिसंबर में रिलीज होने वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया नजर आएंगी। धर्मेंद्र पारिवारिक-ड्रामा थ्रिलर “मैंने प्यार किया फिर से” में अभिनेता अरबाज खान के साथ भी नजर आएंगे।

