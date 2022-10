क्रिकेटर से प्रोड्यूसर बने एमएस धोनी, प्रोडक्शन हाउस किया लॉन्च, तमिल में बनाने जा रहे पहली फिल्म

Highlights एक विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘धोनी एंटरटेनमेंट‘ तमिल भाषा में पहली फिल्म बनाएगा। फिल्म की अवधारणा साक्षी सिंह धोनी की है, जो प्रोडक्शन हाउस की प्रबंध निदेशक हैं। फिल्म का निर्देशन रमेश थामिलमणि करेंगे जो ‘अथर्वा- द ओरिजिन’ के लेखक हैं।

चेन्नईः दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी फिल्मों के साथ अपने जीवन की दूसरी पारी के लिए कमर कस लिया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने दिवाली के दिन अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। अपने प्रोडक्शन हाउस से वह तमिल पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं।

एक विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘धोनी एंटरटेनमेंट‘ तमिल भाषा में पहली फिल्म बनाएगा। फिल्म की अवधारणा साक्षी सिंह धोनी की है, जो प्रोडक्शन हाउस की प्रबंध निदेशक हैं। फिल्म का निर्देशन रमेश थामिलमणि करेंगे जो ‘अथर्वा- द ओरिजिन’ के लेखक हैं। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के नामों की जल्द घोषणा की जाएगी।

Legendary cricketer @msdhoni & his wife @SaakshiSRawat's production house @DhoniLtd will produce its 1st feature film in Tamil! Conceptualised by Sakshi herself, the Tamil film will be a family entertainer directed by @ramesharchi@HasijaVikas@PriyanshuChopra @proyuvraa pic.twitter.com/uOUwYvPG2w