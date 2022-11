ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर विवाद, फिल्ममेकर ने मुंबई पुलिस और सीएम शिंदे से अभिनेत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, जानें मामला

Highlights ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के गलवान को लेकर दिए बयान पर ट्वीट किया है। अभिनेत्री के ट्वीट पर विवाद हो गया है लोग सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने मुंबई पुलिसस से अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की है।

उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के गलवान को लेकर दिए बयान पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के ट्वीट ने विवाद पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री पर लोग खूब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड के बॉयकॉट का अभियान भी चलाया जा रहा है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने अभिनेत्री को अर्बन नक्सल से संबोधित करते हुए उनके खिलाफ मुंबई पुलिस और देवेंद्र फड़नवीस से एफआईआर की मांग की है।

अशोक पंडित ने ट्वीट कियाः मैं मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई पुलिस से अपील करता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाने और गाली देने के लिए अभिनेत्री ऋचा चृड्ढा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। वह राष्ट्रवादी ताकतों के प्रति नफरत फैलाने की नियमित अपराधी है। अशोक पंडित ने इस ट्वीट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को भी टैग किया है।

I appeal to @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice to file an F.I.R against actress #RichaChadha for mocking & abusing our security forces . She has been a regular offender of spreading hate towards nationalist forces. @mieknathshinde @Dev_Fadnavis

इससे पहले एक ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा कि फिल्म उद्योग में अर्बन नक्सलियों और माफी देनेवालों में से एक ऋचा चड्ढा गलवान से हमारे बहादुर सैनिकों के अंतिम बलिदान का मजाक उड़ा रही हैं। उसे शर्म आनी चाहिए। जवानों का मजाक उड़ाने वालों को यह देश और कुदरत कभी माफ नहीं करेगा।

One of the #urbannaxals & apologists in the film industry #RichaChadha is mocking the ultimate sacrifice of our brave soldiers from Galwan.

Shame on her .

जवानों का मज़ाक़ उड़ाने वालों को यह

देश और कुदरत कभी माफ़ नहीं करेगा ! pic.twitter.com/559i68KBR8