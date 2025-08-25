Bigg Boss 19: आमाल मलिक, जीशान कादरी और कॉमेडियन प्रणीत मोरे सहित 16 प्रतिभागी ‘बिग बॉस 19’ में मचाएंगे धमाल, 19वां संस्करण शुरू
Bigg Boss 19: मशहूर गायक-संगीतकार आमाल मलिक, 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फेम अभिनेता जीशान कादरी और कॉमेडियन प्रणीत मोरे सहित कुल 16 प्रतिभागी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आएंगे। 'बिग बॉस' का 19वां संस्करण रविवार रात से शुरू हो चुका है और इस बार भी अभिनेता सलमान खान इसके प्रस्तोता हैं।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिभागियों की सूची में 'अनुपमा' में अभिनय कर चुके गौरव खन्ना, सोशल मीडिया हस्तियां आवेज दरबार और नगमा मिराजकर, ‘जुबली टॉकीज’ के अभिनेता अभिषेक बजाज और '365 डेज़' फिल्म से प्रसिद्ध पोलिश अभिनेत्री नतालिया जानोसेक भी शामिल हैं।
इसके अलावा स्केच-कॉमेडी क्रिएटर मृदुल तिवारी, अभिनेता फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, मिस दीवा यूनिवर्स 2018 विजेता नेहल चूडासमा, मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 रह चुकीं तान्या मित्तल और ‘स्प्लिट्सविला 10’ के विजेता बसीर अली भी इस सीज़न का हिस्सा हैं।
‘बिग बॉस’ एक अंतरराष्ट्रीय शो ‘बिग ब्रदर’ का भारतीय संस्करण है, जिसमें प्रतियोगियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर एक ही घर में रहना होता है। शो के दौरान उन्हें विभिन्न कार्य दिए जाते हैं और हर सप्ताह बेदखली के लिए नामित किया जाता है। शो का पिछला सीज़न अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था।
इसका फिनाले जनवरी में हुआ था। उस सीज़न में करनवीर मेहरा विजेता बने थे, जबकि विवियन डिसेना रनर-अप रहे थे। सलमान खान वर्ष 2010 से इस शो के प्रस्तोता हैं। ‘बिग बॉस’ सीजन 19 का प्रसारण रविवार से रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स चैनल पर शुरू हो चुका है।
बिग बॉस सीजन 19 का घर गर्मजोशी से भरपूर, लेकिन चौंकाने वाला भी : उमंग कुमार
लंबे समय से चल रहे रियलिटी शो 'बिग बॉस' के नए सीजन का प्रसारण शुरू हो चुका है और कला निदेशक उमंग कुमार का कहना है कि इस बार घर को डिज़ाइन करते समय उनका उद्देश्य इसे एक ऐसा रूप देना था जो नया, अनोखा और रहस्यमय हो। 'बिग बॉस' का 19वां संस्करण रविवार रात से शुरू हो चुका है और इस बार भी अभिनेता सलमान खान इसके प्रस्तोता हैं।
बिग बॉस के सेट डिजाइनर और निर्देशक उमंग कुमार हैं, जो अपनी पत्नी वनिता कुमार के साथ मिलकर कई सालों से बिग बॉस के घर को डिज़ाइन कर रहे हैं। इस जोड़ी ने इस सीजन के लिए ‘केबिन इन द वुड्स’ (जंगल के बीच एक केबिन) की थीम पर आधारित एक घर तैयार किया है। यह एक रंगीन लकड़ी का ढांचा है, जिसमें प्रकृति, कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता के तत्वों का सुंदर मेल नजर आता है।
कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा ‘‘सीजन 19 के लिए यह एक जंगल में बना केबिन है, जो बाहर से गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला लगता है, लेकिन हर कोने में चौंकाने वाले तत्व छुपे हैं... हमने इसमें कुछ काल्पनिक जीव जंतुओं का समावेश किया है और सतर्क निगाहों जैसी कल्पनाशील चीजें जोड़ी हैं ताकि प्रतिभागियों पर नजर रखी जा सके।’’
उमंग कुमार हर साल बिग बॉस के घर को एक नई थीम के साथ बनाते हैं, जो शो की खासियत है। उन्होंने बताया कि इस सीजन की थीम है - ‘घरवालों की सरकार’ लेकिन यह ध्यान खास तौर पर रखा गया है कि घर का डिज़ाइन किसी राजनीतिक शैली जैसा न हो। उन्होंने कहा ‘‘यह घर बिल्कुल तटस्थ है।
ऐसा नहीं है कि मैंने दीवार पर हथौड़ा टांग दिया हो या अदालत के कक्ष जैसा सेट बना दिया हो। वह बहुत ज्यादा हो जाता। सिर्फ एक कमरा ‘असेंबली रूम’ इस राजनीतिक थीम को दर्शाता है। बाकी पूरा घर रंग-बिरंगा, स्वागतयोग्य और लॉग केबिन स्टाइल में है, जिसे लंबे समय तक रहने के लिहाज़ से डिज़ाइन किया गया है।’’
‘मैरी कॉम’ और ‘सरबजीत’ जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले कुमार कई फिल्मों में प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनके अनुसार, इस बार के घर की मूल अवधारणा जंगल में जीवन और कैंपिंग के अनुभव के इर्द-गिर्द घूमती है। घर के इंटीरियर में लकड़ी की गर्माहट और चटख रंगों का संयोजन किया गया है, जो पूरे माहौल में जीवन का संचार करता है।
घर के डिज़ाइन में कल्पनाशील हाइब्रिड प्राणी और प्राकृतिक तत्वों का तालमेल शो की मनोवैज्ञानिक परतों और अप्रत्याशित भावनाओं को दर्शाता है। बिग बॉस के घर की एक और खासियत अलग-अलग वातावरण में रहने वाले जीव-जंतुओं की कृतियां हैं। इनमें 20 फुट ऊंचा एक मुर्गा शामिल है, जिसके सिर पर सींग लगे हुए हैं।
कुमार ने कहा ‘‘यह प्रतीकात्मक है। दिखने में यह मुर्गा लग सकता है, लेकिन इसके सींग हैं, यानी यह सिर्फ मुर्गा नहीं है—यह कई व्यक्तित्वों का मेल है। इसी तरह हमने हिरण के सींग के साथ घोड़े का चेहरा जैसे अन्य प्रयोग किए हैं। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठों और चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है।’’
उन्होंने बताया ‘‘कन्फेशन रूम में एक विशाल चील है, जिसके पंख फैले हुए हैं, लेकिन पारंपरिक भूरे या स्लेटी रंग के बजाय इसमें ढेर सारे रंग हैं। उसके पीछे टहनियों से बिग बॉस का प्रतीक ‘बी बी’ बड़े अक्षरों में लिखा है। चील के पैरों के पास बैठने पर दृश्य काफी नाटकीय लगता है। कन्फेशन रूम में प्रवेश करते ही एक रंग-बिरंगा बैल नजर आता है—जिसे 'बिग बुल' का प्रतीक माना गया है।
मुख्य गार्डन में एक विशाल पेड़ है, जो एक शेर के चेहरे से जा कर मिलता है। इसमें 3डी का उपयोग होने से यह उभरा हुआ है और बेहद रंगबिरंगा है। बाथरूम में विशाल सींगों से बना झूमर है। बेडरूम में भी हाइब्रिड डिज़ाइन की झलक मिलती है।” घर के बाकी हिस्से जहां रोजमर्रा की जिंदगी के अनुरूप हैं, वहीं ‘असेंबली रूम’ इस बार की लोकतांत्रिक थीम का केंद्र है।
कुमार ने कहा “यह मुख्य घर से अलग है। यह बिग बॉस का घर है इसलिए इसमें नाटकीयता और तीव्रता है, लेकिन असेंबली रूम पूरे घर की खूबसूरती पर असर नहीं डालता। इसकी अपनी खासियत है।’’ जब सलमान खान की डिज़ाइन प्रक्रिया में भूमिका के बारे में पूछा गया, तो कुमार ने बताया कि प्रस्तोता शुरुआत में रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन्हें डिज़ाइन की जानकारी दी जाती है और योजनाएं दिखाई जाती हैं। उन्होंने कहा “हर साल जब सलमान घर को देखते हैं, तो यह उनके लिए एक नया अनुभव होता है।
उनकी एक जगह है जहां वे प्रतिभागियों से संवाद करते हैं। वह जगह भी थीम के तत्वों को दर्शाती है। वहां खंभे, एक फीनिक्स और ताज पहना हुआ एक शेर है। यह शक्ति का प्रतीक स्थल है, जो मुख्य घर से बिल्कुल अलग है।” ‘बिग बॉस’ सीजन 19 का प्रसारण रविवार से रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स चैनल पर शुरू हो चुका है।