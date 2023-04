Bholaa Box Office Collection Day 3: भोला ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, सबसे ज्यादा की कमाई, 30 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

Highlights भोला गुरुवार रामनवमी के मौके पर रिलीज हुई थी। भोला ने पहले दिन 11.20 करोड़ का संग्रह किया था। भोला ने तीसरे दिन 12.10 करोड़ का व्यापार किया।

Bholaa Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की एक्शन फिल्म 'भोला' ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर अपनी कमाई की रफ्तार कायम कर ली जो दूसरे दिन धीमी हो गई थी। फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। रिलीज के दिन 11 करोड़ से ऊपर की कमाई करनेवाली भोला ने तीसरे दिन इससे भी ज्यादा का कलेक्शन किया।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक भोला ने तीसरे दिन 12.10 करोड़ का व्यापार किया। जो पहले दिन से भी ज्यादा रहा। गौरतलब है कि भोला ने पहले दिन 11.20 करोड़ का संग्रह किया था। वहीं दूसरे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट देखी गई थी। शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ 7.40 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने तीन दिनों में कुल 30.70 करोड़ की कमाई की है।

#Bholaa gathers speed on Day 3… It was important to bounce back on Sat, after it slipped on Fri… Multiplexes witness an upward trend, which is a positive sign… Thu 11.20 cr, Fri 7.40 cr, Sat 12.10 cr. Total: ₹ 30.70 cr. #India biz.#Bholaa needs to perform its best on Sun,… pic.twitter.com/LKBGxUbELb