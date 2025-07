B Saroja Devi Dies: मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बी. सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन

मुंबई: विभिन्न भाषाओं में अपने काम के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बी. सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। ताज़ा खबरों के अनुसार, सरोजा देवी बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित अपने घर पर बेहोश पाई गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

देश भर से मशहूर हस्तियों और प्रशंसकों ने दिग्गज अभिनेत्री बी. सरोजा देवी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को याद करते हुए सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, रजनीकांत ने ट्वीट किया, "लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाली महान अभिनेत्री सरोजा देवी अब हमारे बीच नहीं रहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। #SarojaDevi।"

अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए इस दिग्गज अभिनेत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। उनकी मोनोक्रोम तस्वीर साझा करते हुए, सुंदर ने लिखा, "सुनहरे सिनेमा का एक युग समाप्त हो गया। #SarojaDevi अम्मा सर्वकालिक महानतम थीं। दक्षिण में किसी भी अन्य महिला कलाकार ने उनके जितना नाम और प्रसिद्धि नहीं पाई। वह कितनी प्यारी और मनमोहक आत्मा थीं। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। उनसे मिले बिना मेरी बेंगलुरु यात्रा अधूरी थी। और जब भी चेन्नई आती, वह मुझे फ़ोन करतीं। उनकी बहुत याद आएगी। अम्मा, आपकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति #SarojaDevi।"

An era gold golden cinema comes to an end. #SarojaDevi amma was the greatest of all times . No other female actor in south has ever enjoyed the name and fame as her. Such a lovable adorable soul she was. Had a great rapport with her. My trip to Bengaluru was incomplete without… pic.twitter.com/gj8bQt0glq