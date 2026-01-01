Highlights नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर मातम, ससुर राकेश स्वामी का निधन

नए साल 2026 की शुरुआत जहां फिल्मी और टीवी सितारों के लिए जश्न और खुशियों से भरी नजर आ रही है, वहीं लोकप्रिय टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी के घर मातम पसरा हुआ है। न्यू ईयर के मौके पर अर्जुन और उनके परिवार को एक ऐसी दुखद खबर मिली, जिसने खुशियों को गहरे गम में बदल दिया।

अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी के पिता राकेश चंद्र स्वामी का 73 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देहांत से कुछ घंटे पहले तक उनकी तबीयत बिल्कुल सामान्य थी। उन्होंने परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाया था और किसी तरह की परेशानी की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

बताया जा रहा है कि राकेश चंद्र स्वामी को सोमवार को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुवार सुबह 1 जनवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्हें स्ट्रोक आया था, जो उनके निधन का कारण बना।

इस दुखद घटना ने अर्जुन बिजलानी को गहरे सदमे में डाल दिया है। अर्जुन अपने ससुर के बेहद करीब थे। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और शादी के बाद उन्होंने राकेश स्वामी में ही पिता की झलक देखी थी। ऐसे में यह नुकसान उनके लिए बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक है। नए साल के जश्न के बीच आई यह खबर न सिर्फ अर्जुन और उनके परिवार, बल्कि उनके फैंस के लिए भी बेहद दुखद है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें और उनके परिवार को हिम्मत और संवेदनाएं भेज रहे हैं।

