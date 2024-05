Anant-Radhika 2nd Pre-Wedding Cruise Party: अनंत-राधिका के प्री वेडिंग पार्टी के लिए शाहरुख खान हुए रवाना, साथ में पूरा परिवार भी पहुंचा इटली

By अंजली चौहान | Published: May 30, 2024 11:47 AM

Next

Anant-Radhika 2nd Pre-Wedding Cruise Party: कुछ दिन पहले सलमान खान, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट समेत कई सेलिब्रिटी क्रूज पार्टी के लिए इटली रवाना हुए थे। क्रूज़ पार्टी इटली में शुरू हुई और 1 जून को फ्रांस में समाप्त होगी।