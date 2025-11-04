अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'इक्कीस' की सफलता के लिए अपने नाती अगस्त्य नंदा को शुभकामनाएं दीं

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने नाती अगस्त्य नंदा को उनकी आगामी फिल्म “इक्कीस” की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता दिनेश विजान और उनका बैनर मैडॉक फिल्म्स हैं। अमिताभ ने मंगलवार को अगस्त्य के लिए एक नोट के साथ ‘एक्स’ पर फिल्म का ट्रेलर साझा किया। उन्होंने लिखा, “अगस्त्य...मुझे तुम पर बहुत गर्व है। 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मरणोपरांत सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी के गवाह।”

Agastya’s eyes, dialogue delivery & intensity in the performance say it all! The pain, the pride, the courage sir Arun Khetarpal showed was just outstanding! #Ikkispic.twitter.com/e7Y6kjAE7S — Amrish Kumar (@theamrishkumar) November 4, 2025

अगस्त्य ने 2023 में जोया अख्तर के निर्देशन में बनी "द आर्चीज" से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज में सुहाना खान, खुशी कपूर और मिहिर आहूजा ने भी अभिनय किया था। अगस्त्य (24) फिल्म "इक्कीस" में 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हुए खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं। खेत्रपाल के साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह उस समय भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैन्यकर्मी थे। फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, अभिनेता जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अभिनय करते नजर आएंगे।

T 5553 - Agastya .. so proud of you .. love and wishes for success ..



On 25th December, bravery marches into cinemas.



Witness the untold true story of Second Lieutenant Arun Khetarpal, India’s youngest Param Vir Chakra hero.#IkkisTrailerOutNow#Ikkis in cinemas worldwide… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 4, 2025

