अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' को CBFC से मिला U/A सर्टिफिकेट, जानें रिलीज की तारीख...

Allu Arjun film Pushpa 2 The Rule: अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा- 2: द रूल’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से यू/ए प्रमाणपत्र मिल गया है। निर्माताओं ने यह जानकारी दी। अर्जुन ने 2021 में आई तेलुगु फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ में पुष्पा राज की भूमिका निभाई थी और अब वह फिल्म के ‘सीक्वल’ के लिए तैयार हैं। ‘पुष्पा- 2: द रूल’ पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माता ‘माइथ्री मूवी मेकर्स’ ने बृहस्पतिवार की शाम सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट में यह खबर साझा की। निर्माता ने फिल्म के एक पोस्ट के साथ लिखा, ‘‘सबसे बड़ी भारतीय फिल्म ‘पुष्पा रूल’ को यू/ए से प्रमाणित किया गया है और यह बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है।’’ सुकुमार द्वारा निर्देशित ‘पुष्पा- 2: द रूल’ में रश्मिका मंदाना पहली फिल्म की तरह श्रीवल्ली के किरदार में और फहाद फासिल पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह शेखावत के रूप में नजर आएंगे। पटना के गांधी मैदान में 17 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया।

