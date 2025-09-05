अक्षय कुमार ने दिखाई दरियादिली, पंजाब में बाढ़ राहत कार्य के लिए दान किए ₹5 करोड़
By रुस्तम राणा | Updated: September 5, 2025 19:10 IST2025-09-05T19:10:18+5:302025-09-05T19:10:27+5:30
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये दान किए हैं। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि राज्य इस समय अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और हर वर्ग के लोगों ने राहत कार्यों में योगदान दिया है।
इस राशि के दान के बारे में बात करते हुए, अक्षय ने कहा, "मैं इस पर अपने विचार पर कायम हूँ। हाँ, मैं पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने हेतु 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मैं कौन होता हूँ किसी को 'दान' देने वाला? जब मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है, तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ। मेरे लिए, यह मेरी सेवा है, मेरा एक छोटा सा योगदान है।"
अभिनेता ने आगे कहा, "मैं प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में मेरे भाइयों और बहनों पर आई प्राकृतिक आपदा जल्द ही दूर हो जाए। रब मेहर करे।" अक्षय संकट के समय में लगातार आगे आते रहे हैं, और यह उनकी पहली उदारता नहीं है।
पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने आपदा राहत कार्यों में योगदान दिया है, जिसमें चेन्नई बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता शामिल है। उन्होंने "भारत के वीर" पहल के माध्यम से सैनिकों के परिवारों की भी मदद की है।
बाढ़ राहत में योगदान देने वाले अन्य सेलेब्स
दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, गिप्पी ग्रेवाल, हिमांशी खुराना, जसबीर जस्सी, करण औजला, गुरु रंधावा और एमी विर्क जैसी अन्य हस्तियों ने भी राज्य को सहायता प्रदान की है और विभिन्न तरीकों से योगदान दिया है।
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फिल्म 'मेहर' 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई और उन्होंने घोषणा की है कि दुनिया भर में इसकी पहले दिन की कमाई पंजाब बाढ़ पीड़ितों को दान की जाएगी।
पंजाब में बाढ़
पंजाब सरकार के अनुसार, लगभग 1,655 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिनमें गुरदासपुर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ 324 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद फ़िरोज़पुर (111), अमृतसर (190), होशियारपुर (121), कपूरथला (123) और संगरूर (107) हैं। सरकार के अनुसार, कुल 1,75,216 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। सरकार ने पूरे राज्य में बचाव और राहत अभियान तेज़ कर दिया है।