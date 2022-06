3750 स्क्रीन पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज', सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन, देखिए

Highlights सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद समते कई कलाकारों ने अभिनय किया है फिल्म विश्वभर में 4950 स्क्रीन पर रिलीज की गई है

मुंबईः अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत 'सम्राट पृथ्वीराज' रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर शुरू से ही लोगों में क्रेज बना हुआ है। ऐसे में फिल्म देख चुके या देखने जा रहे दर्शक सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी पृथ्वीराज देशभर में 3750 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। एक तरफ जहां लोगों की नजरें फिल्म के कंटेंट पर है तो दूसरी तरफ फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर भी लोग नजर टिकाए हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों साउथ बनाम हिंदी फिल्म के केंद्र में कमाई को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है।

सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य की कहानी कहती अक्षय की पृथ्वीराज की 20 टिकट खरीदने का दावा करते हुए एक यूजर ने फिल्म को बेहतर बताया। उसने लिखा कि उस बंगाली मित्र फिल्म का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने फिल्म की 20 टिकट खरीदी है। पृथ्वीराज को साढ़े चार स्टार देते हुए मानुषी छिल्लर और अक्षय के अभिनय की तारीफ की। साथ ही चंद्रप्रकाश द्विवेदी का आभार भी जताया।

फिल्म देख चुके एक यूजर ने पृथ्वीराज को औसत करार दिया। फिल्म को बोरिंग बताते लिखा- अभी फिल्म देखी। पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज चौहान का पूर्ण अपमान किया है। फिल्म में ना मानुषी छिल्लर बल्कि अक्षय कुमार ने भी अभिनय नहीं किया है। बेमेल चरित्र, सुस्त संगीत और स्क्रीनप्ले। यूजर ने फिल्म को 1 स्टार दिया।

Just watched #Prithviraj, This film is an absolute insult to the great emperor #PrithvirajChauhan ,not only #AkshayKumar but #ManushiChhillar also not acted , missmatch characters ,dull music and screen Play .

Rating - 1 boring #SamratPrithvirajDay — B̷E̷I̷N̷G̷ ̷CRITIC (@LoyalAman1) June 3, 2022

एक ने लिखा- पृथ्वीराज एक शासक था जो सामने से नेतृत्व करता था। इस योद्धा की कहानी जानने की जरूरत है। एक ने कहा कि वह फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड है। लिखा- फिल्म की एडवांस बूकिंग कर ली है।

अक्षय कुमार के प्रशंसकों ने रिलीज के दिन को #SamratPrithvirajDay नाम दिया। ट्विटर पर ये हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ एक यूजर ने लिखा- फिल्म अभी देखकर खत्म किया। फिल्म के लिए एक शब्द- विनर। दृश्य , संवाद , सब बेहतर। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, यह मेरे जैसे प्रशंसक के लिए इतना हृदयस्पर्शी क्षण था #सम्राट पृथ्वीराजदिवस।

The only person standing upto him was Prithviraj. I am excited that Akshay Kumar is telling his story #SamratPrithvirajDaypic.twitter.com/ZfYc5KtKEr — Ravi Verma (@RaviVerma_67) June 3, 2022

#SamratPrithvirajDay



Another Disaster Day For Bollywood As Public is Not buying Deahbhakti Narration From Canadian #AkshayKumar



Akshay Kumar Mocked Hindu Religion multiple times #BoycottBollywood#BoycottSamratPrithvirajMovie



Heading Towards Major Disaster pic.twitter.com/fkSWoGXCm3 — ANGRY BOT 🦋 🌟 🦋 🌟 🦋 (@United__4SSR) June 3, 2022

गौरतलब है कि पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। फिल्म से जुड़े एक सवाल पर अक्षय ने कहा था कि शिक्षा मंत्रालय को हिंदू राजाओं के योगदान पर संज्ञान लेने और उनकी कहानियों को उन मुगल बादशाहों के साथ 'संतुलित' करने की जरूरत है जिन्हें स्कूल की किताबों में अधिक स्थान मिलता है। राजपूत योद्धा पर आधारित अपनी ऐतिहासिक फिल्म "सम्राट पृथ्वीराज" की रिलीज से पहले कुमार ने कहा था, ‘‘यह दुख की बात है कि हम अपने राजाओं के बारे में नहीं जानते।’’ कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि "इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में मैंने केवल तीन-चार पंक्तियां पढ़ीं थीं। इस फिल्म के लिए धन्यवाद, मुझे उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिला। अक्षय कुमार की इस बात को सोशल मीडिया पर काफी विवाद भी हुआ।

