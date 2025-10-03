Highlights Akshay Kumar: 'न्यूड फोटो मांगी', ऑनलाइन गेम खेलते समय बेटी संग हुई अजीब घटना...

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी किशोर बेटी को मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय उसकी नग्न तस्वीर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए डिवाइस बंद कर दिया। अभिनेता ने मुंबई में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष इस परेशान करने वाली घटना को साझा किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। घटना का वर्णन करते हुए अभिनेता ने कहा कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी, तभी उसका संपर्क एक अज्ञात व्यक्ति से हुआ, जिसने शुरुआत में दोस्ताना और उत्साहवर्धक संदेश भेजे।

#WATCH | Mumbai | Actor Akshay Kumar says, "I want to tell you all a small incident which happened at my house a few months back. My daughter was playing a video game, and there are some video games that you can play with someone. You are playing with an unknown stranger. While… pic.twitter.com/z9sV2c9yC6 — ANI (@ANI) October 3, 2025

अभिनेता ने बताया कि इसके बाद उस व्यक्ति ने अचानक उनकी बेटी से उसकी नग्न तस्वीर भेजने को कहा। अक्षय कुमार ने बताया कि उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत मोबाइल फोन बंद कर दिया और अपनी मां के पास गई तथा उन्हें घटना के बारे में बताया। अभिनेता ने कहा कि उनकी बेटी की सतर्कता ने उसे साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचा लिया। दक्षिण मुंबई स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में ‘साइबर जागरुकता माह’ के उद्घाटन के बाद अभिनेता ने फडणवीस से अनुरोध किया कि राज्य में कक्षा सात से 10 तक के छात्रों को उनके स्कूलों में साइबर जागरुकता सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी ने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया तो कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आए व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह कहां है और उसने जवाब दिया कि वह मुंबई से है। अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने उससे अपनी नग्न तस्वीरें भेजने को कहा। उन्होंने आगे कहा, “उसने तुरंत अपना मोबाइल बंद कर दिया और अपनी मां के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई।”

अभिनेता ने कहा, “सब कुछ इसी तरह शुरू होता है। यह बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी ने मेरी पत्नी से इस बारे में बात की।” अभिनेता ने कहा, “यह साइबर अपराध का एक हिस्सा है, जहां बच्चे बहक जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों को जबरन वसूली का सामना करना पड़ता है और कई घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां पीड़ित अपनी जान ले लेते हैं।” अभिनेता ने कहा, “स्कूल में हम इतिहास और गणित पढ़ते हैं। हम दो और दो चार भी सीखते हैं। लेकिन साइबर दुनिया में यह चार शून्य बन सकता है। हमारे बच्चों को यह सब सीखना चाहिए।” उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा सात से 10 तक, सप्ताह में एक क्लास साइबर सुरक्षा पर होनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध सड़क पर होने वाले अपराध से भी बड़ा है और हमें इसे रोकना होगा।

