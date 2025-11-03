Ikkis Release Date: क्रिसमस पर रिलीज होगी अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस', रिलीज डेट का हुआ ऐलान
November 3, 2025
Ikkis Release Date:1971 के युद्ध नायक अरुण खेत्रपाल (अगस्त्य नंदा) पर श्रीराम राघवन की बायोपिक इक्कीस, 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ होगी।
Ikkis Release Date: अगस्त्य नंदा अभिनीत फिल्म ‘इक्कीस’ 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिनेश विजन की निर्माता कंपनी ‘मैडॉक फिल्म्स’ द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। इसकी पटकथा राघवन ने अरिजीत बिस्वास और पूजा लद्धा सूरती के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के निर्माताओं ने ‘इंस्टाग्राम’ पर फिल्म के पोस्टर के साथ एक पोस्ट साझा करते हुए रिलीज की तारीख घोषित की। पोस्ट में लिखा है, “25 दिसंबर को बहादुरी सिनेमाघरों की ओर कदम बढ़ाएगी। देखें भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी।”
नंदा ने 2023 में ‘नेटफ्लिक्स’ पर रिलीज हुई जोया अख्तर की "द आर्चीज" से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। अगस्त्य नंदा (24) ‘इक्कीस’ में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे।
खेत्रपाल साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।