Aditya Singh Rajput Death: पुलिस ने अभिनेता आदित्य के नौकर, निजी डॉक्टर और चौकीदार के दर्ज किए बयान, पोस्टमार्ट के बाद आज होगा अंतिम संस्कार

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2023 10:43 AM

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार बताया कि हमें राजपूत की मौत को लेकर अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।”

