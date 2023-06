Adipurush Dialogues: "कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का...", आदिपुरुष में हनुमान के इस डायलॉग का उड़ा मजाक, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया रिएक्ट

Highlights आदिपुरुष आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है फिल्म के डायलॉग्स को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है फिल्म में कृति और प्रभास मुख्य भूमिका में हैं

Adipurush Dialogues: प्रभास औऱ कृति सनोन स्टारर फिल्म आदिपुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की ओपनिंग धमाकेदार रही और दर्शकों की भीड़ से थियेटर खचाखच भरा हुआ है।

फिल्म के रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर इसके लिए जबदस्त रिव्यू सुबह से ही फैन्स दे रहे हैं। ऐसे में फैन्स ने फिल्म की अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में खुलकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है लेकिन हनुमान के द्वारा फिल्म में बोला गए एक डायलॉग का खूब मजाक बन रहा है।

*Lanka Dahan Scene* Ravana's son lights up Hanuman's Tail: Jali na.. Jiski jalti hai.. Bajrang: Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki. The makers are proud of these Chapri dialogues? They want kids to see this? #Adipurush

वहीं कुछ ने इस पर नाराजगी जताई है। फिल्म में हनुमान के बोले डायलॉग की क्लिप साझा करते हुए सोशल मीडिया पर एख यूजर ने निराशा जताई। वहीं, कई लोगों ने कहा कि वीएफएक्स के "खराब" होने की उम्मीद थी, उनमें से कुछ फिल्म में संवादों से प्रभावित नहीं हैं।

उनके पास उदाहरण हैं: "तेरी बुआ का बगेचा है क्या जो हवा खाने चला आया" बगीचा कि तुम घूमने आए हो) और "कपड़ा तेरे बाप का... तेल तेरे बाप का... आग तेरे बाप का"

#Adipurush BajrangBali #Hanuman Ji dialogue: Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki. This cheap dialogues are written and they expect our youth to watch this Ramayan @manojmuntashir @omraut Shame

फिल्म में बोले गए इन डायलॉग्स और रावण के वीएफएक्स को देखकर निर्माता का मजाक उड़ा रहे और कई इस पर नाराजगी जता रहे हैं।

एक यूजर ने तो लिखा कि ओम राउत की फिल्म को देखकर मानंद सागर के लिए सम्मान बढ़ गया। फिल्म को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

एक यूजर ने लिखा, "क्या मेकर्स इस तरह के छपरी डायलॉग्स पर गर्व कर रहे हैं? वो चाहते है कि बच्चे ये फिल्म देखें? फिल्म में एक और डायलॉग तब है जिसमें किरदार कहता है कि वो हम हमारी बहनों को बांध लाएंगे उनकी लंका लगा देंगे।

इसी तरह का एक ओर डायलॉग जिसकी निंदा की जा रही है। ये डायलॉग तब का है जब हनुमान सीता से मिलने आशोक वाटिका जाते हैं।

ट्विटर पर इस डायलॉग को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, धकड़ासुर द्वारा कहा गया, इसे क्या अपनी बुआ का बगीचा समझा है जो घूमने आ गया, अब तू अपनी जान से हाथ धोएगा। इस पर हनुमान कहते हैं, "मैं तो धकड़ा को ही धोउंगा।"

ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदिपुरुष रामायण महाकाव्य पर आधारित है। बता दें कि यह फिल्म हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण में वाल्मीकि द्वारा उसी के पौराणिक चित्रण पर आधारित है।

After watching visuals coming out of #Adipurush , My respect for Ramananda sagae has gone up 100x,26 years ago, without any technology and limited resources, he created magic, absolute magic which even after so many years remains unmatched.



