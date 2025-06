आमिर खान ने 'लव जिहाद को लेकर'खुलकर बात की, कहा- "मेरी बहनों और बेटी ने हिंदुओं से शादी की" | VIDEO

नई दिल्ली: आमिर खान ने अपनी 2014 की फिल्म 'पीके' को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को संबोधित किया है, और इस दावे को दृढ़ता से खारिज किया है कि यह फिल्म धर्म विरोधी है या "लव जिहाद" को बढ़ावा देती है। इंडिया टीवी के साथ एक साक्षात्कार में, अभिनेता ने फिल्म के संदेश को स्पष्ट किया और हाल के वर्षों में फिर से सामने आई आलोचना का जवाब दिया।

जब आमिर से फिल्म को धर्म विरोधी करार दिए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "वे गलत हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी धर्मों और सभी धार्मिक लोगों का सम्मान करते हैं। वह फिल्म हमें केवल उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहती है जो आम आदमी को मूर्ख बनाने के लिए धर्म का शोषण करते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें। आपको हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाएंगे। फिल्म का यही एकमात्र उद्देश्य था।"

संगठित धर्म के चित्रण को लेकर बहस छेड़ने वाली इस फिल्म की आलोचना इसकी प्रेम कहानी के उप-कथानक के लिए भी हुई, जिसमें अनुष्का शर्मा द्वारा निभाई गई एक हिंदू महिला, सुशांत सिंह राजपूत द्वारा निभाई गई एक पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। कुछ आलोचकों ने फिल्म पर कथित तौर पर "लव जिहाद" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

"लव जिहाद" एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से आरोपित शब्द है जिसका इस्तेमाल देश के कुछ हिस्सों में एक कथित साजिश का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें मुस्लिम पुरुषों को गैर-मुस्लिम महिलाओं को रोमांटिक रिश्तों या विवाह में फंसाने के लिए उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से लुभाने के लिए कहा जाता है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आमिर ने कहा, "जब दो धर्मों के लोग, खास तौर पर हिंदू और मुस्लिम, प्यार में पड़ते हैं और शादी करते हैं, तो यह हमेशा लव जिहाद नहीं होता। यह सिर्फ़ इंसानियत है। यह धर्म से ऊपर है।" अभिनेता ने आगे पूछा कि क्या उनकी बहनों और बेटी का हिंदू पुरुषों से विवाह करना भी लव जिहाद माना जाएगा।

The love between people of two religions is not always love jihad, love is above religion-#AamirKhan#SitaareZameenParpic.twitter.com/cypNzj1Saa