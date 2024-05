ब्लॉग: मेघालय के पर्यावरण में जहर घोलती रैट होल माइनिंग

By पंकज चतुर्वेदी | Published: May 18, 2024 10:18 AM

Next

हाईकोर्ट की कमेटी बताती है कि अभी भी अकेले पूर्वी जयंतिया जिले की चूहा-बिल खदानों के बाहर 14 लाख मीट्रिक टन कोयला पड़ा हुआ है जिसको यहां से हटाया जाना है।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)