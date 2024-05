ब्लॉग: बढ़ते तापमान से ‘ऊष्मा-द्वीप’ में बदल रहे देश के अनेक शहर

By प्रमोद भार्गव | Published: May 28, 2024 11:02 AM

Next

राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 48 डिग्री और हिमालय की शीतल घाटी कश्मीर में गरम हवाओं के चलते तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है।