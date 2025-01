Jammu-Kashmir Train Project Katra to Banihal: रेल लाइन इंसानी जज्बे की मजबूती का इजहार, देखें वीडियो

Highlights ट्रेन के शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी कम हो जाएगी. कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में अभी 8 कोच होंगे. माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चल सकती है.

Jammu-Kashmir Train Project Katra to Banihal: जम्मू-कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेन के सफल परीक्षण के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. अब आप जल्द ही ट्रेन से श्रीनगर का सफर कर सकेंगे. कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच ट्रेन संपर्क का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा. कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में अभी 8 कोच होंगे. यह माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चल सकती है. इस ट्रेन के शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी कम हो जाएगी.

Tested train run at 110 kmph on Chenab bridge. Historic day indeed. The Jammu Srinagar railway line is getting ready to be operational soon. pic.twitter.com/pMxpKaeMK4— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 8, 2025