हरीश गुप्ता का ब्लॉग: कर्नाटक के लिए भाजपा ने बदली 75 साल में सेवानिवृत्ति की नीति! अगर हार गए तो क्या होगा...

By हरीश गुप्ता | Published: May 11, 2023 09:25 AM

कर्नाटक में दिलचस्प बात देखने को मिली. भाजपा को जब यह महसूस हुआ कि दिग्गज लिंगायत नेता येदियुरप्पा की मदद के बिना पार्टी चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो पार्टी ने 75 साल में रिटायरमेंट वाली नीति में बदलाव किया और येदियुरप्पा को सर्वशक्तिमान संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया.

