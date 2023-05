डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: दो फैसले देश के और पाक का बवंडर !

By विजय दर्डा | Published: May 15, 2023 07:16 AM

अच्छा हुआ महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर जारी संशय खत्म हो गया है. दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सरकार और एलजी की जंग को खत्म करने की कोशिश की है. निश्चय ही इससे महाराष्ट्र और दिल्ली के विकास की धारा कुछ तेज प्रवाहित होगी. लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अशांत है क्या शांति आएगी वहां?

