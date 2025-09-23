GST New Rate: अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने वाला महत्वपूर्ण सुधार, देश की छोटी-बड़ी कंपनियों ने घोषणा कर

Highlights देश की छोटी-बड़ी कंपनियों ने घोषणा कर दी है कि वह अपने उत्पादों को सस्ता कर रही हैं. जीएसटी की दरों में कटौती के फलस्वरूप महंगाई की समस्या से निजात मिल जाएगी. हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था भी महंगाई से जूझ रही थी.

GST New Rate: आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाया गया हो. केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है. उसने जीएसटी ढांचे को न केवल सरल बनाया है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन-जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर जीएसटी में भारी कटौती की है. यही नहीं, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस कटौती का लाभ आम आदमी को मिले. नवरात्रि के पहले दिन से यह कटौती लागू हो गई है और उसके फायदे को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयासों के नतीजे सामने आने लगे हैं. देश की छोटी-बड़ी कंपनियों ने घोषणा कर दी है कि वह अपने उत्पादों को सस्ता कर रही हैं.

तमाम कंपनियों ने इस बात की घोषणा भी की है कि वे अपने उत्पादों को कितना सस्ता कर रही हैं. इसका असर सकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर पचास प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से जबर्दस्त ढंग से पड़ सकता था, मगर मोदी सरकार के कदमों से हमारा देश यह झटका झेलने में काफी समर्थ हो गया है.

जीएसटी दरों में कटौती ऐसा ही एक कदम है. इससे अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता का विषय रहती है. हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था भी महंगाई से जूझ रही थी. जीएसटी की दरों में कटौती के फलस्वरूप महंगाई की समस्या से निजात मिल जाएगी.

आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में बड़ी मात्रा में पूंजी आएगी. इसका सकारात्मक असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा. ट्रम्प टैरिफ से जो दुष्परिणाम संभावित थे, वे खत्म हो जाएंगे. जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने और उसके ढांचे को सरल करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था.

मोदी सरकार इस दिशा में लगातार मंथन कर रही थी. इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अगली पीढ़ी की सरल जीएसटी व्यवस्था का तोहफा देने का देश से वादा किया था. वह वादा उन्होंने पूर्ण किया. जीएसटी के ढांचे को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस लगातार आक्रामक थी.

यह हथियार मोदी सरकार ने विपक्ष से छीन लिया. निकट भविष्य में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. उसमें भाजपा निश्चित रूप से जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी को मिली राहत को हथियार बनाएगी. भाजपा देश भर में जीएसटी उत्सव भी मना रही है. उसे इसका पूरा अधिकार है, क्योंकि उसकी सरकार ने ही यह तोहफा आम आदमी को दिया है.

