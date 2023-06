भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही, राहुल गांधी ने कहा-हम सब एक साथ मिलकर हराएंगे

Highlights कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में दो प्रकार की विचारधारा चल रही है।

पटनाः विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पटना पहुंचे। शुक्रवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता सीधे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे।

इस दौरान नेताओं-कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी ने कहा कि अब देश समझ गया है मोदी और भाजपा सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाएगी, जबकि कांग्रेस का मतलब गरीबों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि बिहार से कांग्रेस का गहरा जुड़ाव रहा है और अब हिदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है।

