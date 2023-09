One Nation, One Election: वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कर लीजिए, मुंबई से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

Highlights तेजस्वी ने कहा कि पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन करके दिखाया और भाजपा को यहां से भगाया। बिहार की धरती से पूरे देश भर में संदेश देने का काम किया।

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती थी, वो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। समन्वय समिति (गठबंधन की) भी बन गई है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बातों को लेकर उन्होंने कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो किसी को भी नहीं मालूम है।

लेकिन कल भी हम एक बात कहे थे, भारत सरकार की तरफ से तब कभी कुछ आया नहीं है तो उनका एजेंडा संसद में क्या होगा? लेकिन चर्चा छेड़ दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का तो हमने पहले भी सवाल उठाया कि भाई, वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कर लीजिए। तेजस्वी ने कहा कि पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए।

#WATCH | RJD leader and Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav says, "The public wants a strong option and we are preparing (INDIA) it. A coordination committee (of the alliance) has been made... Before the 'One Nation, One Election', they should create a 'One Nation, One Income policy'.… pic.twitter.com/LNwjCeOT5S