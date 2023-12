Land For Job Scam: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नया समन जारी, 5 जनवरी को पेश हो, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला

Highlights आईटी (आयकर) विभाग ने मुझे पहले भी कई बार बुलाया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए तलब किया है। 27 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

Land For Job Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘रेलवे में नौकरी के बदले जमीन’ धनशोधन मामले की जांच में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर फिर से एक्शन लिया है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया है और 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल पेश नहीं हुए थे। यादव ने कहा कि ईडी के समन में ‘‘कुछ नया नहीं’’ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां ​​भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। यादव ने कहा, "समन में कुछ भी नया नहीं है। इन सभी एजेंसियों ईडी, सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और आईटी (आयकर) विभाग ने मुझे पहले भी कई बार बुलाया है।

