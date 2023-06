आज इमरजेंसी से ज्यादा बदतर हालात और ईडी और सीबीआई की छापेमारी, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा-देश को पता है, ओवैसी कहां से गाइड हो रहे हैं...

Highlights भाजपा आपकी बैठक को लेकर तंज कर रही हो और इसे इमरजेंसी से तुलना कर रही है। इमरजेंसी के दौरान कभी भी इंदिरा गांधी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रयोग नहीं किया था। देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अब हमारे साथ है।

पटनाः बिहार में हुई विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति इमरजेंसी की स्थिति से भी बदतर है। कहा कि उस वक्त कम-से-कम प्रेस को आजादी थी। लेकिन आज मीडिया नियंत्रण में है। पूरा लोकतंत्र खतरे में है।

भाजपा इमरजेंसी की याद दिलवा रही है। आज इमरजेंसी से ज्यादा बदतर हालात हो गया है। आज कोई अगर एक शब्द बोलता है तो उसके यहां सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। दरअसल, ललन सिंह से यह सवाल किया गया था कि भाजपा आपकी बैठक को लेकर तंज कर रही हो और इसे इमरजेंसी से तुलना कर रही है।

जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह लोग क्या इमरजेंसी की बात करेंगे? उससे बदतर हालत तो आज हो गया है। आज भाजपा खिलाफ कोई बोलता है तो ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो जाती है। इमरजेंसी के दौरान कभी भी इंदिरा गांधी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रयोग नहीं किया था। हमलोग भी जेल में थे।

#WATCH | "...we are in a worse situation than emergency, whoever speaks against BJP govt, will have be hounded by ED & CBI, people are being threatened, independent institutions are being controlled...so in this fight, Congress is with us...": JD(U) chief Rajiv Ranjan (Lalan)… pic.twitter.com/vOsYNnw5R6